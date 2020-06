Ouders laten hun kinderen gemiddeld iets vaker inenten

De vaccinatiegraad van BMR (bof, mazelen en rode hond) en MenACWY (meningokokkenziekte) stegen naar respectievelijk 93,6 procent en 93,2 procent. De vaccinatiegraad van het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker voor meisjes geboren in 2005 ging omhoog naar 53 procent, meldt gezondheidsinstituut RIVM in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019.

Stabilisatie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Na jaren van daling zagen we vorig jaar een stabilisatie van de vaccinatiegraad. Het is echt goed nieuws dat de vaccinatiegraad nu licht stijgt. Ik voel me hiermee gesterkt om volop door te zetten met de maatregelen die ik in 2018 heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccineren doe je niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de gezondheid van anderen. Het is een daad van naastenliefde.”

Nederlandse graad ‘hoog’ te noemen

Het RIVM stelt dat een hogere vaccinatiegraad de kans verkleint dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. “Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog te noemen, met uitzondering van HPV. Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.” (ANP)