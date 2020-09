Ouwehand versterkt rvb ‘s Heeren Loo

Met de komst van Ouwehand (56) bestaat de raad van bestuur van ’s Heeren Loo tijdelijk uit vier mensen. Naast Ageeth Ouwehand zijn dat voorzitter Jan Fidder, Kees Erends en Ernst Klunder (financiën). Op termijn neemt Erends afscheid van ’s Heeren Loo en wordt de verdeling van de portefeuilles binnen de raad van bestuur opnieuw vastgesteld.

Jurist Ouwehand was sinds 2016 voorzitter van de raad van bestuur van Beweging 3.0. Ook is ze lid va de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en lid van de commissie Governance van de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg. Eerder was ze onder meer directeur bij Middin en lid van de raad van bestuur van de Argos Zorggroep.

Ervaring

Ouwehand ziet in haar benoeming als bestuurder van ‘s Heeren Loo een prachtige kans om haar lange en brede ervaring te gaan inzetten voor de meer dan veertienduizend cliënten van ’s Heeren Loo. “Ageeth is met al haar kennis en ervaring een waardevolle aanvulling op ons team”, zegt bestuursvoorzitter Jan Fidder. “Samen met haar gaan we belangrijke stappen zetten om – in verbinding met de hele organisatie – steeds verder vorm en inhoud te geven aan onze beloftes: een goed leven voor onze cliënten, mooi werk voor onze professionals en een duurzame organisatie.”