Overheid geeft 100 miljoen uit voor ongebruikte beademingsapparatuur

Nederland heeft in een paar weken tijd 100 miljoen euro uitgegeven aan beademingsapparaten die voorlopig nog niet worden gebruikt. Maar in de strijd tegen het corona-virus speelt de overheid op veilig, aldus minister Van Rijn tijdens een werkbezoek bij een fabrikant in Best.

Dat meldt het ED. Het werkbezoek van Van Rijn vond plaats bij Demcon, een fabrikant van beademingsapparatuur in Best. Het bedrijf heeft vier weken lang gewerkt aan een nieuw beademingsapparaat. Nu het apparaat klaar is om ingezet te worden bij de behandeling van patiënten met covid-19, is het echter nog maar zeer de vraag of het apparaat ook nodig is.

Tweede golf

Toch gaat de overheid onverminderd door met het hamsteren van beademingsapparaten, die van Demcon incluis, aldus Van Rijn. Na afloop van het werkbezoek gaf hij aan dat Nederland een grote voorraad apparaten aanlegt voor een mogelijke tweede corona-golf. “We bereiden ons voor op het ergste. We willen niet weer in de situatie terechtkomen dat we onder stoom en kokend water moeten opschalen”, aldus Van Rijn.

Nederland bestelde half maart, toen een groot deel van Brabant al op advies van het RIVM een week thuis werkte, in allerijl 2.000 beademingssystemen. Dat aantal werd in een paar weken opgeschroefd tot bijna 6.000 apparaten. Ook omdat de overheid niet zeker weet of alle bestelde systemen ook geleverd kunnen worden. Het gaat om een gigantische investering waar Nederland in totaal zo’n 100 miljoen euro voor uit trekt, becijferde de minister.

Centrale voorraad

Van die 6.000 bestelde apparaten worden er pas 141 ingezet, zo meldde het ED donderdag. “We moeten een voorraad hebben zodat als het nodig heel snel kan worden opgeschaald. En dat betekent dat we ze ook niet allemaal verspreiden onder alle ziekenhuizen maar dat we een centrale voorraad aanleggen. Dan kunnen we ze snelle inzetten waar nodig is.”

Van Rijn wil op korte termijn in kaart brengen of de overheid genoeg spullen heeft ingekocht voor een eventuele tweede uitbraak. Ook van andere medische spullen probeert Van Rijn zoveel mogelijk bestellen. Bij Demcon zijn inmiddels 500 apparaten besteld.