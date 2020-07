Overheid hoeft boze labs niet te laten meetesten

De overheid is niet verplicht om twee erkende laboratoria in te schakelen voor coronatests. De labs U-Diagnostics uit Baarn en het Duitse Labor Dr. Wisplinghoff in Keulen waren naar de rechter gestapt omdat ze geen opdrachten voor tests kregen, ook al waren ze erkend.

De rechtbank in Utrecht wees hun klacht vrijdag af. “Het huidige verdelingsbeleid is gezien de crisissituatie niet onredelijk” en er is geen sprake van ongelijke behandeling, aldus de rechters in het kort geding.

U-Diagnostics en Labor Dr. Wisplinghoff boden eind maart aan 5000 tests per dag uit te voeren. Daar werd geen gebruik van gemaakt, omdat er al genoeg capaciteit was voor het toen beperkte testbeleid.

Huisartsen

Zes huisartsenpraktijken hadden zich aangesloten bij de klacht van de laboratoria. Zij zouden graag zelf monsters afnemen bij hun patiënten en die door de twee samenwerkende laboratoria laten testen op het coronavirus. De labs klagen echter dat de tests niet worden vergoed, maar volgens de rechters klopt dit niet.

Erkende labs

De rechters hadden in hun vonnis wel kritiek op de overheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee lijsten van erkende labs. U-Diagnostics en Labor Dr. Wisplinghoff staan wel op een lijst met “laboratoria met moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek”, maar niet op een lijst met “opschalingslaboratoria”.

De labs zeggen dat ze in feite in de eerste divisie zitten en in de eredivisie thuishoren. Tijdens het kort geding zei de overheid dat er geen inhoudelijk onderscheid is tussen de lijsten en dat alle labs aan dezelfde eisen moeten voldoen. Als dat zo is, moet de staat die lijst misschien aanpassen om misverstanden te voorkomen, zeiden de rechters. (ANP)