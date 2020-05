Overheid wil mondkapjes goedkoop maken en verlaagt btw naar 0 procent

Het ministerie van Financiën schrapt de heffing van btw op ingekochte mondkapjes. Het kabinet wil de mondkapjes zo goedkoop mogelijk maken, nu ze verplicht worden in het openbaar vervoer.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer.

Van 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw meer te worden betaald over alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch). Nu geldt nog het hoogste btw-tarief van 21 procent.

Verplicht in trein en bus

Aanleiding om de btw te schrappen is dat de overheid het dragen van een niet-medisch mondkapje per 1 juni verplicht wordt in het openbaar vervoer, omdat de 1,5 meter afstand daar niet altijd haalbaar zal zijn.

‘Zo goedkoop mogelijk’

Vijlbrief: “Veel mensen maken al zelf hele creatieve mondkapjes, maar de meeste mensen zullen ze kopen bij een winkel in de buurt. We willen dit als overheid zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks tijdelijk geen btw.”

0 procent

Er gaat een tarief van 0 procent gelden. De mondkapjes worden niet vrijgesteld van btw. Daarmee kunnen inkopers van de mondkapjes nog wel de btw die zij bij aanschaf betalen verrekenen in de btw-aangifte.

Sinds half maart worden persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgorganisaties al vrijgesteld van invoerrechten.