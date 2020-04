Overheidscampagne: praat over je coronaspanning

De coronacrisis brengt veel spanningen met zich mee. Daarom begint de overheid dinsdag een nieuwe campagne. “Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover”, is de boodschap, die via Instagram, Facebook, Twitter en de radio wordt verspreid.

“Mensen die meer last hebben van psychische klachten, of die niet lekker in hun vel zitten in deze periode, moeten weten dat ze niet alleen zijn”, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij roept mensen op ” om echt naar de huisarts te gaan als ze hulp nodig hebben”.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben meer dan een miljoen Nederlanders te maken met psychische problemen. Die klachten kunnen erger worden door de coronacrisis. “Mensen geven aan meer last te hebben van bijvoorbeeld angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Daarnaast kunnen mensen met psychische klachten door de coronamaatregelen een extra drempel ervaren om naar de huisarts te gaan voor hulp als ze dreigen vast te lopen”, stelt het ministerie. (ANP)