Overleg over arbeidsvoorwoorden artsen in loondienst ligt stil

Het overleg voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) ligt stil. De Landelijke vereniging van artsen in loondienst (LAD) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) willen eerst duidelijkheid over de nieuwe cao ziekenhuizen.

De LAD en de FMS willen pas weer praten met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe cao ziekenhuizen. Die onderhandelingen zijn echter op niets uitgelopen. De NVZ is niet ingegaan op een ultimatum van de vakbonden, die nu acties voorbereiden.

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten

In oktober formuleerden de Federatie, LAD en NVZ een gezamenlijke bestuurlijke opdracht die het vertrekpunt vormt voor de nieuwe AMS. De afspraak was om onder andere een betere naleving van de AMS te realiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de maximale arbeidsduur, de waarneemregeling, de afbouwregeling nachtdiensten en de afstemming over productieafspraken in verhouding tot de beschikbare formatie.

Cao ziekenhuizen is vertrekpunt

De afgelopen maanden is er diverse keren overleg gevoerd met de NVZ over de AMS. Nu de onderhandelingen voor de cao ziekenhuizen zijn vastgelopen, vinden LAD en FMS het verstandiger de uitkomst daarvan eerst af te wachten. De cao ziekenhuizen is immers de basis voor de doorvertaling in de AMS. Daarom is meer duidelijkheid nodig over het vertrekpunt van de gesprekken is als het gaat om salaris, gezond en veilig werken en de impact daarvan op medisch specialisten.

Eindbod NVZ

De LAD en de FMS hebben moeite met het eindbod van de NVZ in de cao-onderhandelingen. De nieuwe cao gaat uit van vergaande nivellering. Bovendien stelt die een inkomensgrens aan het generatiebeleid. Belastbaarheid is in de ogen van de LAD echter niet inkomensafhankelijk.