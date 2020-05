Oversterfte door corona neemt snel af

Het extra aantal mensen dat extra overlijdt sinds de corona-uitbraak neemt in de afgelopen weken snel af. Waar eind maart nog dubbel zoveel mensen stierven als normaal, is het verschil nu nog maar 5 procent met de weken voor de corona-uitbraak.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM.

In week 18, 27 april tot en met 3 mei, stierven 3299 mensen, nog 165 mensen meer dan je in de tien weken voorafgaand aan de coronacrisis zag, schrijft het CBS. Toen stierven er gemiddeld 3134 mensen.

Er overlijden dus nog steeds meer mensen dan normaal, maar de oversterfte is al stukken lager dan eerder in de coronacrisis. Zo stierven er in week 17 nog 600 mensen meer. In week 14 stierven zelfs 5078 mensen in een week.

In de afgelopen jaren overleden er in de periode rond eind april ongeveer 2750 mensen in de week. Huidige aantallen zijn dus nog steeds hoger.

Warmte

Dat het aantal sterfgevallen aan het dalen is, komt volgens CBS-socioloog Tanja Traag niet alleen omdat er minder mensen overlijden aan het coronavirus. “Door de toenemende temperatuur neemt de sterfte überhaupt af”, verklaart Traag. Bovendien is het gebruikelijk dat er na een sterftepiek een duidelijke daling komt. Een groep mensen is vanwege het coronavirus eerder overleden dan verwacht. Die waren onder normale omstandigheden misschien nu gestorven, legt Traag uit.