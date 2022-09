P5COM sluit zich aan bij Zorg van de Zaak Netwerk

P5COM sluit zich aan bij bedrijfsgezondheidsnetwerk Zorg van de Zaak. Daarmee haalt Zorg van de Zaak specialistische kennis en ervaring in huis met het duurzaam beter laten presteren van organisaties in de maatschappelijke sector.

Dat melden P5COM en Zorg van de Zaak Netwerk op 9 september. Zorg van de Zaak is een bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland, waarin arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen samenwerken. P5COM is een adviesbureau op het gebied van organisatieverbetering. Als onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk behoudt P5COM haar eigen profiel en participeert zij in de gezamenlijke aanpak van de bedrijven in het netwerk voor gemeenschappelijke klanten.

“Samen met de andere bedrijven binnen Zorg van de Zaak Netwerk kunnen we organisaties nu helpen verbeteren, met een brede aanpak en oplossingsrichtingen voor medewerkers én organisaties”, zegt Paul Arakelian, managing partner P5COM.