Pameijer krijgt nieuwe bestuurder

Myrthe Koster verlaat Yulius, waar ze sinds 2013 werkzaam is als kinder- en Jeugdpsychiater en sinds 2016 als directeur Zorg. Zij vormt samen met Arend Vreugdenhil en Aimee Heijdenrijk het bestuur van Pameijer.

Vanuit netwerken

Pameijer ondersteunt mensen met psychosociale of psychiatrische problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking. “Deze vormen van zorg bewegen steeds meer naar elkaar toe, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Waar de zorg voorheen veelal in hokjes georganiseerd was, is Pameijer al een tijdje koploper om de zorg vanuit netwerken te realiseren. Betere samenwerking en daardoor een betere begeleiding voor de cliënten. Een mooie koers, die ik graag samen met mijn nieuwe collega’s voort wil zetten”, aldus Pameijer.