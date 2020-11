Participatie daklozen en kwetsbaren leidt tot minder zorg

Er is veel mogelijk voor psychisch kwetsbare en dakloze mensen, zolang participatie, begeleiding en herstel hand in hand gaan.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van Movisie, op initiatief van MIND, Werkplaats COMO en Divosa. “Psychisch kwetsbare en dakloze mensen hebben een grote afstand tot werk en de samenleving, is vaak de gedachte”, aldus de auteurs. Maar dat is zeker niet altijd waar, blijkt uit ‘De drempel over’: “Meer participatie leidt tot minder zorg, meer inclusie en minder overlast.” Belangrijke voorwaarden om dat te realiseren zijn zelfregie, gelijkwaardigheid en geen verplichtingen.

Initiatieven

Movisie onderzocht hoe psychisch kwetsbare en dakloze mensen ondersteund kunnen worden bij het vinden van een betere plek in de samenleving. ‘De Drempel over’ bevat beschrijvingen van 14 initiatieven. Zo is bij Out of the Box TV in een team plek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om mee te werken aan een tv-uitzending van ervaringsverhalen. De Voedseltuin is een leer- en werkplek voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar zij voedsel produceren voor mensen met een kleine portemonnee

Ellen van Elswijk, onderzoeker bij Movisie. “Weer ergens bij horen, zingeving en opdoen van (arbeids)ritme blijken andere belangrijke succesfactoren voor meer participatie. Met geduld iemand zijn pad laten vinden: hoe krachtig is dat!” Ze vindt het “hoopgevend” dat er in het onderzoek ruim 100 goede praktijkvoorbeelden aan bod komen waar psychisch kwetsbare en dakloze mensen aan een toekomst werken.

Tijdelijke opname

Een deelnemer vertelt in het onderzoek dat ze geen gebruik maakt van haar indicatie voor dagbesteding nu ze een aantal dagen naar The Living Museum gaat. Ook maken veel deelnemers minder gebruik van tijdelijke opname, de crisisdienst of van ggz-behandeling. Daarnaast neemt het gebruik van medicatie af, zeggen veel deelnemers.

Volgens het CBS waren er in 2018 meer dan 39.000 dak- en thuisloze mensen en woonden ongeveer 34.000 mensen in een beschermde woonvorm. Beschermd wonen is bedoeld voor iedereen die als gevolg van psychische en psychosociale problemen niet zelfstandig kan wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze groepen. Veel dakloze en psychisch kwetsbare mensen zijn afhankelijk van een Wajong-, bijstands- of WW-uitkering.

MIND heeft in samenwerking met VNG een handreiking opgesteld voor de financiering van zelfregiecentra: Financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven (VNG, oktober 2020).