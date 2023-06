Uitbreiding particuliere woonzorgaanbieder Domus Valuas

De particuliere woonzorg-aanbieder Domus Valuas neemt branchegenoot Fleurâge Residences over. De overname moet nog worden goedgekeurd door de NZa.

Domus Valuas wil met de overname haar positie verstevigen in de regio Kennemerland. De naam Fleurâge Residences blijft gehandhaafd.

Uitbreiding

Fleurâge Residences heeft momenteel 21 appartementen en een zorghotelkamer. Plannen om uit te breiden met de bouw van een poortgebouw zijn in voorbereiding.

Domus Valuas is ontstaan door de fusie in 2022 tussen Domus Magnus en Valuas Zorggroep. Het bedrijf heeft 31 locaties verdeeld over acht provincies en biedt zorg en service aan 800 bewoners, met 1500 medewerkers.