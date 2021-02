Partijen maken afspraken over kwaliteitsregistratie verpleeghuizen

Een breed convenant moet een einde maken aan de wirwar van kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg. Ketenpartijen zetten vorige week hun handtekening onder afspraken om de registraties te uniformeren. Dat moet onder meer de administratieve last voor zorgaanbieders verlagen.

Het convenant komt voort uit het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). In het programma hebben de ketenpartijen een inventarisatie gemaakt van de gegevens die zij registreren. De bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van zorg, worden met behulp van de afspraken en werkwijze van KIK-V efficiënter gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen die zorgaanbieders gebruiken. Zij moeten hierdoor minder administratieve lasten voelen. De partijen die de gegevens verzamelen, zoals NZa, IGJ en zorgkantoren, ontvangen informatie die beter op hun vraag is afgestemd.

Informatie beter bruikbaar

De afspraken die de ketenpartijen hebben gemaakt in het programma KIK-V zijn in januari 2021 vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Daarbij worden onder andere dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter gebruiken voor het leren en verbeteren van de zorg en voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten. Het programma KIK-V begeleidt de zorgaanbieders en andere ketenpartijen bij het maken van de afspraken en de implementatie ervan.

Vertrouwen

Het convenant is ondertekend door Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, IGJ, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), VWS en Zorginstituut Nederland. Ook brancheorganisaties en ledenorganisaties zoals ZorgthuisNL, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, SPOT en PerSaldo steunen de nu gemaakte afspraken. Aan het convenant is drie jaar in relatieve stilte gewerkt. ‘De ondertekening was een bijzonder moment’, zegt Tiana van Grinsven, bestuurslid van het Zorginstituut en voorzitter van de Ketenraad van KIK-V in Zorgvisie. ‘Het was het resultaat van jaren met vertrouwen en respect voor elkaar samenwerken aan een nieuwe werkwijze voor de omgang met informatie en inzicht in kwaliteit. We geloven echt in de afspraken die we hebben gemaakt.’