Paspoorten dokters op straat na hack instelling ouderenzorg

Cybercriminelen hebben de paspoorten van dokters, verpleegkundigen en fysiotherapeuten gelekt die werkzaam zijn of waren bij Attent Zorg en Behandeling, een instelling voor ouderenzorg in Gelderland.

RTL Nieuws meldt dat de organisatie in februari slachtoffer werd van een ransomware-aanval. De documenten zijn, samen met andere gevoelige gegevens, door de criminelen gepubliceerd op het dark web, het verborgen deel van het internet.

Sleutelkluis

De cybercriminelen, die horen bij de ransomwaregroep Qilin, stellen dat ze ‘honderden gigabytes aan data’ hebben gestolen. Een deel daarvan is nu gepubliceerd, waaronder kopieën van paspoorten, salarisstroken, geheimhoudingsverklaringen en vertrouwelijke interne communicatie.

In die interne communicatie staat informatie over hoe medewerkers woningen van zelfstandig wonende ouderen kunnen betreden met de sleutel uit de sleutelkluis. De woonadressen en codes van deze kluizen zijn te vinden in de gelekte documenten, waardoor kwaadwillenden sommige woningen van ouderen zouden kunnen betreden.

Voorproefje

Het gaat in totaal om 74 gelekte paspoortdocumenten. Volgens de cybercriminelen is dit enkel een voorproefje. Als Attent Zorg en Behandeling weigert te betalen, worden alle gestolen documenten gepubliceerd, dreigen ze.

Aangifte

Attent Zorg en Behandeling heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en doet aangifte bij de politie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is ook geïnformeerd. (ANP)