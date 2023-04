Patiënten kunnen voortaan thuis herstellen na stamceltransplantatie

Patiënten die in het Amphia ziekenhuis een autologe stamceltransplantatie ondergaan, kunnen voortaan thuis herstellen. Het Bredase ziekenhuis is de eerste in de regio die deze zorg aanbiedt.

Patiënten met de ziekte van Kahler die in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie, krijgen een intensieve behandeling in het Erasmus MC. In de eerste periode na de stamceltransplantatie zijn zij gevoelig zijn voor infecties. Daarom werden patiënten de dag na hun transplantatie per ambulance overgebracht naar Amphia. Daar werden zij voor twee weken in een isolatiekamer opgenomen om de kans op complicaties te minimaliseren.

Controle

Sinds kort is dit niet meer nodig. Na een pilot van Erasmus MC blijkt dat een deel van de patiënten veilig thuis kan herstellen en niet meer in isolatie opgenomen hoeft te worden. “Patiënten komen drie keer in de week op controle in Amphia. Daarna kunnen zij, als alles goed is, weer naar huis. Indien uit de controle blijkt dat het niet goed gaat, dan wordt de patiënt alsnog opgenomen”, aldus Roel Fiets, internist-hematoloog bij het Amphia. De nieuwe werkwijze biedt patiënten meer bewegingsvrijheid en draagt volgens het ziekenhuis bij aan het mentale en fysieke herstel.