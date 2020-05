Patiënten ook in 2019 onveranderd positief over ambulancezorg

De eerste landelijke meting naar de ervaringen van patiënten met ambulancezorg vond plaats in 2016. Ook toen werd, net als in 2019 de kwaliteit als zeer hoog beoordeeld. Bij beide onderzoeken is de patiëntervaring in kaart gebracht met twee Consumer Quality Indexes (CQI): de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg. Aan het tweede onderzoek deden in totaal 4904 patiënten mee, waarbij 2945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg gaven, en 1959 patiënten dit over planbare ambulancezorg deden, meldt het Nivel.

Meldkamer

Beide onderzoeken laten een onveranderd positief beeld zien van de kwaliteit van ambulancezorg. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de ambulancezorg een continue hoge kwaliteit van zorg levert, die ruim voldoet Ana de verwachtingen van patiënten. Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de metingen waren o.a.: vervoer, bejegening, handelen en communicatie. Alleen de ervaringen met het thema ‘meldkamer’ zijn in 2019 positiever dan in 2016. Centralisten vertellen nu nog vaker aan de melder wat hij of zij kan doen tot het moment waarop de ambulance arriveert. Dit doen zij op een begrijpelijke manier.

Verbeterpunten

Ook leverde het onderzoek een aantal verbeterpunten op. Zo lieten patiënten bij de planbare ambulancezorg weten dat zij beter geïnformeerd zouden kunnen worden over het tijdstip waarop zij vervoerd zullen worden. Ook kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis beter, aldus deze groep patiënten. Deze verbeterpunten kwamen ook al naar voren in het onderzoek uit 2016. Patiënten bij de spoedeisende ambulancezorg gaven in het tweede onderzoek aan dat zij willen kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze gebracht worden. In spoedeisende situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige dit vaak.