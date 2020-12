Patiënten Parnassia Groep op wachtlijst krijgen sneller zorg

Samen met andere ggz-aanbieders wil Parnassia Groep ervoor zorgen dat, eventueel via zorgbemiddeling van zorgverzekeraars, patiënten snel passende zorg in de regio krijgen. De nieuwe werkwijze geldt voor nieuwe patiënten met veel voorkomende die psychische problematiek en specialistische ggz-behandeling nodig hebben voor onder andere depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek.

Intakegesprek

Nu is Parnassia Groep niet altijd in staat te voldoen aan de Treeknorm, zoals binnen vijf weken een intakegesprek te plannen. In eerste instantie kijkt deze ggz-instelling naar een alternatief, zoals PsyQ Online en Indigo. Als dat niet lukt, wordt de patiënt – als hij daarmee akkoord gaat – een passend alternatief geboden. Of naar de zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar.

Behandelingen waarvoor geen alternatief in de regio is, worden altijd in behandeling genomen – daarin wijzigt niets. Met de aanpak verwacht Parnassia Groep de wachttijden binnen de Treeknorm te krijgen.