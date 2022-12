Patiënten: toegankelijkheid huisarts onder druk

Meer mogelijkheden voor digitale consulten en langere fysieke afspraken. Dat zijn twee positieve effecten van de coronacrisis die naar voren kwamen uit interviews met patiënten, die in de eerste helft van 2021 zijn afgenomen.

Daar staat tegenover dat patiënten in die periode het gevoel hadden dat zij niet altijd welkom waren bij de huisarts. Logischerwijs ervaren zij dat als negatief effect. Net als het feit dat controleafspraken voor chronische aandoeningen als suikerziekte en astma vaak uitgesteld werden.

Minder huisartsenbezoek

De resultaten van het onderzoek, die gepubliceerd zijn in het British Journal of General Practice Open, zijn in lijn met een eerdere studie die liet zien dat het bezoek aan de huisarts is afgenomen in de onderzochte periode.

“De huisarts is de poortwachter van de Nederlandse gezondheidszorg”, duidt huisarts en UMCG-onderzoeker de resultaten. “Vanuit de huisarts worden patiënten bijvoorbeeld doorverwezen naar het ziekenhuis. Daarnaast brengt het uitstellen van routinezorg risico’s met zich mee, wanneer chronische aandoeningen bijvoorbeeld niet goed onder controle zijn. Het is dan ook van groot belang dat de huisartsenzorg toegankelijk blijft en dat zorg voor andere aandoeningen ook door kan gaan ten tijde van grote druk op het gezondheidszorgsysteem.”