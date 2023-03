Patiëntenclubs over weren borstkankermiddel: patiënt in de kou

Kankerpatiëntenorganisaties zijn niet te spreken over het feit dat een middel tegen een bepaald type borstkanker niet wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgminister Ernst Kuipers besloot daar dinsdag toe, omdat het middel te duur is. Patiënten staan in de kou, reageren de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Borstkankervereniging Nederland.

Het gaat om het middel Trodelvy, dat gebruikt kan worden bij een agressieve vorm van borstkanker. Die vorm ontstaat vaak bij jonge mensen. Trodelvy is bedoeld voor mensen bij wie minstens twee andere behandelingen geen effect meer hebben. Deze mensen worden sowieso niet meer beter.

Gezondheidswinst

Door een behandeling met Trodelvy leven patiënten gemiddeld 5,4 maanden langer, stelt het ministerie. Per patiënt moet dat nu bijna 69.000 euro kosten. In Nederland zouden naar verwachting 139 patiënten per jaar behandeld worden met Trodelvy. Dat komt neer op een kostenpost van een kleine 9,6 miljoen euro per jaar, rekent het ministerie voor.

De prijs die de leverancier vraagt staat niet in verhouding tot de gezondheidswinst, zegt het ministerie. Een korting van 75 procent is nodig, maar “de leverancier is niet bereid gebleken om deze korting te bieden”. Kuipers stelt dat “ondoelmatige uitgaven” aan het ene medicijn betekent dat er minder geld overblijft voor andere delen van de zorg. Mocht de leverancier alsnog de prijs voldoende laten zakken, dan is de minister bereid het middel eventueel toch op te nemen in het basispakket. (ANP)