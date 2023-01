Patiëntenfederatie: kijk voor ingreep naar polis

Meer verzekeringen dan ooit vergoeden een behandeling niet of slechts deels. Als belangrijke voorwaarde bij veel verzekeringen geldt dat zorg alleen volledig vergoed wordt als de partijen tot een contract zijn gekomen.

Nog in onderhandeling

Bovendien zijn veel verzekeraars nog met sommige zorgaanbieders in onderhandeling. Dat betekent dat nog onduidelijk is of de zorg bij die instellingen dit jaar volledig wordt vergoed. Patiënten weten vaak niet dat zorg die de verzekeraar het ene jaar nog vergoedt, het volgende jaar mogelijk deels zelf betaald moet worden, legt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie uit.

Dat geldt alleen voor nieuwe behandelingen. Wie al onder behandeling is bij een zorgverlener krijgt de zorg daar het volgende jaar ook zonder dat een contract werd gesloten vergoed. Zorgverzekeraars en zorgverleners zouden patiënten beter over dit alles mogen voorlichten, vindt de federatie. (ANP)