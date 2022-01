Paul Blokhuis: ik wilde wel door als staatssecretaris

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid keert niet terug als bewindspersoon, ofschoon hij dat graag wilde. Dat hij door wilde als bewindspersoon “heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken”, aldus Blokhuis.

Zeker met het huidige regeerakkoord zag Blokhuis een verlenging wel zitten. “Ik heb het regeerakkoord gelezen, ik dacht ‘nou, de suikertaks, die wil ik wel invoeren’. Ik wilde doorgaan. Maar er is gekozen voor verjonging, het is goed.” Wat hij nu gaat doen, weet Blokhuis nog niet. “Eerst even niks.”

Vrijdag was de laatste ministerraad van het demissionaire kabinet-Rutte-III. (Skipr redactie/ANP)