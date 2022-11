Pauline Meurs in bestuur stichting Hulptroepen Alliantie

Pauline Meurs gaat in het bestuur zitten van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

Dat heeft het bestuur bekendgemaakt. Daarmee wordt gevolg gegeven aan een aanwijzing die de rechtbank van Amsterdam in juli deed. Meurs is emeritus-hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Een autoriteit op het gebied van de gezondheidszorg, waarmee zij zeer relevante expertise brengt binnen het bestuur,” aldus bestuurder Wouter Jongepier.

Belangen gedupeerden

Het bestuur zal zich in de komende periode concentreren op de vraag of SHA vorderingen tot schadevergoeding gaat instellen tegen voormalig bestuurders van SHA, zoals Sywert van Lienden. De belangen van gedupeerde (rechts)personen worden daarbij uitdrukkelijk betrokken. De verwachting is dat medio januari 2023 een besluit gaat worden genomen.

Vino Timmerman

In het bestuur gaat ook Vino Timmerman zitting nemen. Hij is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit en vooraanstaand jurist op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij heeft jarenlange ervaring als advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Statuten SHA

Onlangs zijn de statuten van SHA aangepast. Zo is de doelstelling van SHA uitgebreid, onder meer met een bepaling die ziet op het verrichten van onderzoek naar het functioneren van voormalige bestuurders van SHA.