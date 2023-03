Per Saldo benoemt nieuwe directeur

Strik studeerde Gezondheidswetenschappen en begon zijn carrière als onderzoeker Public Health op de Universiteit Utrecht. Daarna trad hij in dienst als beleidsmedewerker bij de Stichting Dienstverleners Gehandicapten. Toen deze stichting stopte, richtte hij AudCom op, een ondersteuningsbureau dat zich richt op kinderen en volwassenen met gehoor- en taalspraakproblemen.

Lobby

De nieuwe intern directeur start per 15 april. Hij volgt Aline Molenaar op, die al zo’n 25 jaar directeur is van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met persoonsgebonden budget. Molenaar, die dit jaar 62 wordt, heeft vorig jaar bekend gemaakt een stapje terug te willen doen om zich te richten op haar activiteiten als extern directeur. “Ik heb het volste vertrouwen in Marco. Zodra hij is ingewerkt, kan ik me volledig gaan richten op de belangenbehartiging van budgethouders in de lobby”, aldus Molenaar.