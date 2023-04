Per saldo wil volwaardige pgb-indexatie 

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) hebben last van de stijgende zorgtarieven, energiekosten en de kosten voor levensonderhoud. Vooral bewoners van wooninitiatieven moeten fors inleveren op uren zorg en kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Dat blijkt uit een meldactie van Per Saldo, een vereniging voor mensen met een pgb.

Per saldo vroeg begin dit jaar aan bewoners, ouders, bestuurders en ondernemers van pgb-wooninitiatieven om kostenstijgingen en de gevolgen daarvan te melden. Hierop ontvingen ze 68 meldingen van voornamelijk Wlz-initiatieven. Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat de hogere zorgkosten ook worden veroorzaakt door hogere tarieven van zzp’ers.

Verschil nog groter

De meeste budgethouders en wooninitiatieven meldden een kostenstijging van 10 procent voor 2023 met uitschieters naar 17 procent. Dit wordt bij lange na niet gecompenseerd door de verhoging van het pgb met 5,99 procent in 2023, stelt Per Saldo. Per saldo wil een volwaardige pgb-indexatie. Ook omdat dit jaar de zorg-cao’s opengebroken gaan worden. Daardoor wordt het verschil met de pgb-indexatie nog groter.

Geen uitjes meer

Wat betekent dit voor de wooninitiatieven, als organisatie die de zorg moet regelen? Per Saldo ziet dat bestuurders van wooninitiatieven, ouders en ondernemers afspreken om minder uren zorg in te kopen en om over te stappen op weekendsluiting. Of, als dat mogelijk is, het aantal bewoners van het wooninitiatief te verhogen. Ook ziet Per Saldo dat ze geen extra activiteiten meer ondernomen worden zoals een uitje. Soms is sprake van een gedwongen overstap naar zorg in natura.

Niet meer vol te houden

Het gevolg van alle kostenstijgingen is dat wooninitiatieven zich afvragen hoe lang ze dit nog kunnen volhouden. Sommigen geven aan binnenkort te zullen omvallen. En dit geldt volgens Per saldo ook voor een aantal dagbestedingen.

Oplossing vinden met VWS

Per Saldo heeft het resultaat van de meldactie besproken met het ministerie van VWS. Het ministerie adviseert wooninitiatieven die dreigen om te vallen contact op te nemen met hun verstrekker. Wanneer dit niet het benodigde resultaat oplevert, dan kan Per Saldo samen met het wooninitiatief optrekken en naar het ministerie van VWS gaan voor het vinden van een oplossing.