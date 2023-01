‘Personeel Zwolse huisartsenpraktijk Co-Med stopt gezamenlijk’

De medewerkers van huisartsenpraktijk deBolleBieste in Zwolle zijn per 1 januari gezamenlijk opgestapt, meldt De Stentor . Zij zeggen ontevreden te zijn over de werkomstandigheden van de nieuwe eigenaar Co-Med.

Co-Med nam de praktijk over van Edi de Jong die met pensioen ging. Vervolgend werden patiënten behandeld door waarnemend huisartsen op zzp-basis of via telefonische of digitale consults door huisartsen in Amsterdam.

Te weinig waarnemers

Aan De Stentor vertellen anonieme bronnen dat de zorg tekort schiet. Er zijn te weinig waarnemers en Co-Med is slecht bereikbaar. De bronnen noemen het voorbeeld van een dag waarop er geen waarnemend huisarts beschikbaar is en een schouw moet worden uitgevoerd op een overleden man. Uiteindelijk werd de gepensioneerde Edi de Jong zelf bereid gevonden om de schouw uit te voeren.

Deels vervanging

Guy Vroemen, oprichter van Co-Med, zegt in een reactie aan het dagblad dat het klopt dat er flinke personeelswisselingen plaatsvinden en dat een aantal mensen per 1 januari het contract heeft opgezegd. Wel is er qua ondersteuning voor een deel vervanging geregeld en zijn er per 1 februari nieuwe waarnemend huisartsen beschikbaar. Hij zegt ook dat Co-Med vaker wordt tegengewerkt. “Wij hebben een andere manier van werken die binnen de gesloten gelederen van huisartsen niet altijd goed valt, ook in Zwolle niet.”