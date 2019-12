Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

De lasten van de vier grootste zorgsectoren namen in de periode 2015–2018 sterker toe dan de opbrengsten, constateert het CBS. Bijna drie kwart van de stijging van de lasten is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten.

PNIL

Vooral de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn fors toegenomen. Ter vergelijking: de kosten van het vaste personeel stegen in de genoemde periode met 9 procent tot 37,2 miljard euro. De kosten van het ingehuurde personeel namen met 49 procent toe tot 2,7 miljard euro.

Lager resultaat

De stijging van personeelskosten heeft ook effect op het resultaat van zorginstellingen. In drie van de vier zorgsectoren was het resultaat in 2018 lager dan in 2017. Volgens het CBS komt dat onder meer door de personeelskosten. In de ggz was de daling van het resultaat met tachtig procent het grootst. Het minst sterk was de daling bij de ziekenhuizen, met drie procent. De uitzondering was de VVT, waar het resultaat juist groeide, aldus het CBS.