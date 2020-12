Personeelstekort in de zorg steeds groter

Het tekort aan zorgpersoneel zet nog steeds door. De vacature voor IC verpleegkundige staat in de top 5 van vacatures met de grootste stijgingen. Over het algemeen stagneert de groei van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het totaal aantal vacatures lag de afgelopen maand aanzienlijk lager dan in dezelfde maand in 2019, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen onderzoek.

In oktober was er nog een stijgende vraag naar verpleegkundigen voor individuele gezondheidszorg, zoals thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Dat is veranderd naar een oplopende vraag naar verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp en intensive care. “Het afgelopen half jaar zien we dat de vacaturetrend een directe afspiegeling is van de ontwikkelingen rondom Covid-19”, zegt een woordvoerster van Indeed.

Weinig perspectief

Voor de horeca, het toerisme en de hospitality is er weinig perspectief. Sinds september daalt het aantal vacatures in deze sectoren. Het niveau van het aantal vacatures in de sector hospitality en toerisme ligt nu 60 procentpunt lager dan een jaar geleden. In de horeca is dit zelfs 70 procentpunt.

Aan de groei in de kunst- en cultuursector in de afgelopen drie maanden is abrupt een einde gekomen. Afgelopen maand is het aantal vacatures in de sector gedaald ten opzichte van het niveau in de maand oktober.

‘Krimp zou geen verrassing zijn’

De bouwsector is na de dip begin dit jaar in de afgelopen maanden hersteld en staat inmiddels flink hoger dan vorig jaar. Timmermannen, dakdekkers, stukadoors en monteurs behoren zelfs tot de meest gevraagde arbeidskrachten sinds de uitbraak van het coronavirus. “Gezien de conjunctuurgevoeligheid van de sector zou een krimp geen verrassing zijn, maar de bouw kon relatief actief blijven ten opzichte van andere sectoren en had beperkt last van de maatregelen,” aldus de zegsvrouw van Indeed.

Herstel arbeidsmarkt

In Nederland is nog steeds sprake van herstel van de arbeidsmarkt, al is de groei van het aantal vacatures in de afgelopen maanden afgevlakt. Duitsland volgt een soortgelijke trend, in België is afgelopen maand sprake geweest van een afname van het aantal vacatures. Bij de zuiderburen is de vacaturetrend 33 procent lager dan een jaar geleden. (ANP)