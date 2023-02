Personeelstekort laat zich voelen nu aantal coronapatiënten weer toeneemt

Als ziekenhuizen in de komende weken moeite hebben om coronapatiënten te verzorgen, komt dat vooral doordat ze te weinig medewerkers beschikbaar hebben. Dat tekort bepaalt of ze de instroom aankunnen, en niet zozeer het aantal patiënten. Dat zeggen de ziekenhuizen in een rondgang van het ANP. Voor de pandemie had de zorg al veel last van personeelstekorten en in de coronajaren zijn die tekorten groter geworden. Nu het aantal besmettingen en het aantal opnames stijgt, zullen ook zorgmedewerkers ziek worden en uitvallen. Dan zijn er steeds minder mensen beschikbaar om steeds meer mensen te behandelen.

De Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel bijna 600 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Binnen een maand is de druk verdubbeld. In de komende weken stijgt de bezetting waarschijnlijk verder richting 800 coronapatiënten. In het ongunstigste scenario van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt het aantal opgenomen coronapatiënten zelfs ver boven de 1000 uit. Dat zou de grootste golf sinds april vorig jaar zijn. Vooral op de verpleegafdelingen zwelt de druk aan.

UMCG: mogelijk uitstel reguliere zorg

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zegt dat het in de nieuwe golf snel kan omschakelen als dat nodig is, maar “we zullen niet voldoende personeel hebben om zowel extra covid-patiënten op te kunnen nemen als de reguliere behandelingen uit te kunnen voeren. Dat betekent dus uitstel van reguliere zorg als de druk door covid weer toeneemt. In welke mate is natuurlijk afhankelijk van de aantallen extra patiënten”, aldus voorzitter Ger Sieders van het zogeheten capaciteitsteam van het ziekenhuis.

Radboudumc: operaties afgezegd

Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen zegt dat het de nieuwe golf zag aankomen en dat het extra mensen inzet. “We merken wel sinds deze week dat het ziekteverzuim onder het personeel toeneemt. Dat zorgt ervoor dat we ondanks de grotere flexibele schil op sommige afdelingen toch tijdelijk bedden hebben moeten sluiten en enkele operaties hebben moeten afzeggen. Als de instroom verder toeneemt en het opgelopen ziekteverzuim langer aanhoudt, kan dit tijdelijk leiden tot meer uitstel van zorg die niet spoedeisend of urgent is.”

Extra diensten

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zeggen dat het personeelstekort al langer voor problemen zorgt, ongeacht het aantal coronapatiënten. “Als er een grotere toestroom komt, dan moeten we dat regelen. Dat doen we bijvoorbeeld door medewerkers te vragen extra diensten te draaien, door de inzet van zorgreservisten in de ondersteuning en door de inhuur van zzp’ers”, laat het Beatrixziekenhuis weten.

Geen al te grote problemen

Andere ziekenhuizen verwachten dat ze de komende tijd zonder al te grote problemen kunnen doorstaan. Dit geldt voor grote ziekenhuizen als Amsterdam UMC, Elisabeth-Tweesteden (Tilburg) en het HagaZiekenhuis (Den Haag), maar ook voor de wat kleinere ziekenhuizen als BovenIJ (Amsterdam), Van Weel-Bethesda (Dirksland), het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), het St. Jans Gasthuis (Weert), het Wilhelmina Ziekenhuis (Assen) en Slingeland (Doetinchem).

Oorzaak instroom

Gevraagd naar een verklaring voor de nieuwe instroom noemen ziekenhuizen onder meer carnaval en de wintersport, en de komst van nieuwe virusversies. Ook de tijd van het jaar speelt volgens medici een rol. In de winter gaan infectieziekten gemakkelijker rond. Daarnaast houden ze er rekening mee dat de bescherming van de herhaalprikken iets kan zijn afgenomen. Risicogroepen kregen die vaccinatie in september, zo’n vijf maanden geleden. (ANP)