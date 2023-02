Petra Baarendse lid van raad van bestuur Nivel

Petra Baarendse wordt per 1 april 2023 lid van de raad van bestuur bij het Nivel. Ze krijgt de portefeuille bedrijfsvoering.

Baarendse is momenteel faculteitsdirecteur en lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is haar carrière begonnen als onderzoeker en gepromoveerd in de Neurowetenschappen. Na een korte periode als postdoc onderzoeker heeft zij de overstap gemaakt naar strategische beleidsvorming, bedrijfsvoering en (verander)management. Ze heeft verscheidende managementposities vervuld bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum.

Cordula Wagner is de voorzitter van de raad van bestuur van het Nivel.