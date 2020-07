PFZW: kans op lager pensioen zorgsector in 2021 ‘aanzienlijk’

De kans dat pensioenfonds PFZW de pensioenen op 1 januari 2021 verlaagt, is “aanzienlijk”. Dat zegt directeur Peter Borgdorff naar aanleiding van de resultaten van het pensioenfonds over het eerste halfjaar.

Daling dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is in het tweede kwartaal gestegen van 83,5 naar 85,9 procent, maar de beleidsdekkingsgraad daalde van 94 tot 91 procent. Dat laatste percentage geeft de dekkingsgraad aan over de afgelopen twaalf maanden.

PFZW heeft een belegd vermogen van 233 miljoen euro en is daarmee, op ABP na, het grootste pensioenfonds van Nederland. Het fonds is verantwoordelijk voor het pensioen van 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de zorg- en welzijnssector. Dit aanvullend pensioen staat los van de AOW, dat de overheid uitkeert.

Krachtig herstel

“Na een uitzonderlijk slecht eerste kwartaal op de financiële markten, mede door de impact van COVID19, volgde in het tweede kwartaal een krachtig herstel”, aldus Borgdorff. Maar dat is niet genoeg: “De zorg blijft over de dekkingsgraad, die op dit moment niet voldoende hoog is.”

De beleidsdekkingsgraad mag hooguit vijf jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad liggen – in het geval van PFZW is die eis 104,3 procent, maar die ligt per 30 juni op 91 procent. Minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft eerder besloten dat pensioenfondsen die 31 december dit jaar een actuele dekkingsgraad hebben van meer dan 90 procent, niet aan die norm hoeven te voldoen. Echter, ook die 90 procent ligt voor PFZW (met 85,9 procent) voorlopig buiten bereik: beurzen en rente moeten het komende halfjaar flink stijgen wil PFZW daarboven komen. Of het fonds de pensioenen moet verlagen, hangt af van de stand van zaken op 31 december.

Tevreden over pensioenakkoord

PFZW is tevreden over het onlangs gesloten pensioenakkoord met Koolmees, vakbonden en werkgevers. “De lange termijn ziet er wat mij betreft rooskleuriger uit”, aldus Borgdorff: “Nu kunnen we op weg naar een eigentijds en toekomstbestendig pensioen. Al zijn er in de tussenliggende periode nog behoorlijk wat hobbels, met onzekerheden over pensioenpremie en opbouw en eventuele verlagingen van pensioenen.”

PFZW verwacht 1 januari 2026 haar nieuwe “toekomstbestendig pensioen” in te voeren. Net als bij de andere pensioenfondsen beweegt dat dan meer mee met de effectenbeurzen: “In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden omlaag. Het maakt een einde aan de focus op dekkingsgraden en discussies over de rekenrente,” verwacht Borgdorff.