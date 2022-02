PFZW scherpt eisen voor energiebedrijven aan bij beleggingen

Het zorgpensioenfonds PFZW dringt aan op snelle transitie van de fossiele energiesector. “Anders halen we de klimaatdoelen niet,’’ aldus voorzitter Joanne Kellermann. Als energiebedrijven zich niet dit jaar committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs, stoot PFZW beleggingen in die bedrijven volgend jaar af.

De verkoop gaat stapsgewijs, heeft PFZW laten weten: in 2024 belegt het alleen nog in bedrijven “die een overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben ingezet in lijn met ‘Parijs’. PFZW hanteert hierbij een doelstelling van 1,5 graad op totaalportefeuille-niveau.”

Toenemende zorg over klimaatverandering, en de rol die de fossiele energiesector daarbij speelt, leidt tot een verdere aanscherping van het beleggingsbeleid van PFZW. Afgelopen jaren heeft het fonds met succes de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille gehalveerd door verkoop van belangen in de meest energie-intensieve ondernemingen.

“Het bestuur van PFZW voelt een grote verantwoordelijkheid om de pensioenpremie van onze drie miljoen deelnemers zo in te zetten dat hun geld goed rendeert en concreet bijdraagt aan een leefbare wereld”, aldus Kellermann.

Eisen PFZW

PFZW heeft de volgende eisen: ondernemingen moeten nu al een reductiedoelstelling voor de emissie van broeikasgassen hebben, anders wordt er niet langer in belegd en voor eind dit jaar moeten ze zich duidelijk committeren aan ‘Parijs’.

Ondernemingen die zich committeren aan ‘Parijs’, moeten uiterlijk volgend jaar een “overtuigende en verifieerbare strategie met doelstellingen voor hun klimaattransitie hebben opgesteld”, inclusief doelstellingen die overeenstemmen met ‘Parijs’. Zonder zo’n strategie komen ze in 2024 niet langer voor belegging in aanmerking.

Het uitsluitingenbeleid ten aanzien van steenkool en teerzand wordt aangescherpt. Belangen in ondernemingen die voor hun omzet meer dan 5 procent afhankelijk zijn van de productie van steenkool of meer dan 1 procent van teerzand, worden verkocht. Eerder lag de grens bij respectievelijk 30- en 10 procent.