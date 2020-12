PGGM&CO en IZZ lopen mee met Serious Request 2020

Alle medewerkers van PGGM&CO en van Stichting IZZ lopen mee met The Lifeline 2020 van 3FM Serious Request. Daarmee halen zij geld op voor het Rode Kruis, die zich inzet om de druk op hulpverleners te verlichten met mensen en middelen.

PGGM&CO doneert 5 euro aa het Rode Kruis voor elke gelopen kilometer per teamlid. Deze donatie wordt gesponsord door PerfectMarketing, de partner voor de ledenvoordelen van PGGM&CO. Het doel is om binnen drie weken €10.000 op te halen. PGGM&CO is de ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn.

Henriëtte Davelaar, Principal Director bestuurlijke verbinding bij PGGM&CO: “Corona zet de sector behoorlijk onder druk. Veel professionals maken overuren en lopen de benen onder hun lijf vandaan om de zorg aan te kunnen. Daarnaast moeten zij zich steeds aanpassen aan een situatie die blijft veranderen. Wij willen onze helpers helpen. Daarom komt PGGM&CO samen met IZZ ook op deze manier in beweging voor de zorg.”

385 km

Ook alle medewerkers van Stichting IZZ lopen mee. Samen gaan zij binnen drie weken voor 385 kilometer. Een afstand die symbool staat voor de recent door IZZ geïntroduceerde financiële compensatie van het eigen risico van zorgmedewerkers als zij zelf corona hebben opgelopen en daardoor zorgkosten hebben.

IZZ doneert 10 euro per gelopen kilometer per persoon en haalt zo een bedrag bij elkaar van 3.850 euro. “Hiermee willen we de zorgmedewerkers ook extra steunen en bijdragen aan verlichting van de druk op de hulpverlening. Een mooi initiatief waarvoor we graag ons beste beentje voor zetten”, aldus Roland Kip, directeur Stichting IZZ. Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg.

Serious Request

Radiozender 3FM zamelt elk jaar met Serious Request voorafgaand aan de kerst geld in voor het Rode Kruis. Dit jaar draait het met The Lifeline 2020 om het ontlasten van medische hulpverleners en de verspreiding van corona tegengaat. In de week van 18 tot en met 24 december gaan drie dj-teams in lockdown vanaf Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.