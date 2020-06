PGOsupport benoemt interim-bestuurder

Uniken is een ervaren bestuurder en manager van non profit organisaties met een maatschappelijke functie. Zij werkte onder meer in de publieke gezondheidszorg en kent de werelden van beleid, praktijk en onderzoek. Tot 1 april was zij directeur/bestuurder van de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH).

Stevige rol

Uniken wil zich in haar nieuwe rol helpen bouwen aan een organisatie waar professionals met energie en zelfvertrouwen werken en waar medewerkers zich verbonden voelen door de gezamenlijke bijdrage aan de samenleving. “Het spreekt mij enorm aan dat PGOsupport diverse wegen zoekt om te bereiken dat het perspectief van patiënten en cliënten een stevige rol speelt in beleid, wetenschap en praktijk”, aldus Uniken.