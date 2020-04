Pharming uit Leiden gaat ontstekingsremmer testen bij COVID-19

Het Leidse farmabedrijf meldt bemoedigende resultaten van het gebruik van RUCONEST® bij COVID-19-patiënten. Vijf patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met een ernstige, aan corona gerelateerde, longontsteking herstelden na toediening van de ontstekingsremmer.

De vier mannelijke patiënten en één vrouwelijke patiënt waren tussen 53 en 85 jaar en waren opgenomen in het universitair ziekenhuis in Basel. Ondanks de standaardbehandeling, waaronder hydroxychloroquine en lopinavir / ritonavir, verbeterden zij niet.

Ontstekingsremmer

Na behandeling met RUCONEST® , geproduceerd door Pharming, verdween de koorts bij vier van de vijf patiënten binnen 48 uur en namen de markers van ontstekingen in het laboratorium aanzienlijk af. Kort daarna werden de patiënten als volledig hersteld uit het ziekenhuis ontslagen. Eén patiënt had een verhoogde zuurstofbehoefte en werd tijdelijk overgebracht naar de ICU voor intubatie, maar herstelde de daaropvolgende dagen en werd ontslagen uit de ICU.

Vervolgonderzoek

Als vervolg hierop is een multinationale, gerandomiseerde, gecontroleerde, door de onderzoeker geïnitieerde klinische studie gepland met maximaal 150 patiënten met bevestigde COVID-19-infecties, waarvoor ziekenhuisopname vereist is vanwege significante aan COVID-19 gerelateerde symptomen. De studie vindt plaats in het universitair ziekenhuis Basel.