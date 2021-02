Philadelphia begint met pilot regelarm verantwoorden

Philadelphia gaat van start met het experiment Vernieuwend Verantwoorden. Door op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren de zorg te verantwoorden aan de zorgkantoren, is de gehandicaptenzorgaanbieder minder tijd kwijt aan administratieve zaken.

In januari 2020 werd hiervoor al een convenant afgesloten met de NZa en de zorgkantoren Menzis, CZ, Zilveren Kruis. In februari werd vervolgens bekend dat Philadelphia deelneemt aan de pilot. Bas Bodzinga, directeur klantbelang bij Philadelphia, vertelde destijds in een interview met Zorgvisie wat zijn organisatie onderscheidend maakt van andere deelnemende zorgaanbieders. Nu gaat de Philadelphia ook daadwerkelijk starten met het experiment.

‘Ervaren kwaliteit’ centraal

Onder de noemer ‘Regelarm Verantwoorden’ gaat Philadelphia de geleverde zorg verantwoorden op basis van kwaliteit en de ervaringen en wensen van cliënten. Ook worden de ervaringen van professionals en de kwaliteit van de bedrijfsvoering meegenomen. De nieuwe werkwijze leidt ertoe dat de gegevens bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de mensen die de zorg ontvangen, aldus Philadelphia.

Tevens gaat de zorgaanbieder experimenteren met de mogelijkheden om te steunen op elkaars controles, aan de hand van deze centrale vraag: hoe kunnen de controles van Philadelphia, de accountant en het Zorgkantoor elkaar aanvullen en hoe worden mogelijke dubbelingen voorkomen?

Betere zorg en simpelere processen

De NZa maakt faciliteert het experiment Vernieuwend Verantwoorden. Het uiteindelijke doel van het experiment is om tot andere manieren van verantwoorden te komen. Namelijk op basis van de ervaren kwaliteit. Dit moet leiden tot betere zorg en versimpelde processen binnen Philadelphia, de NZa en de zorgkantoren.