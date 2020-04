Philadelphia Zorg stelt muziekcoaches aan

Begeleiders helpen

Naar eigen zeggen is de Philadelphia de eerste organisatie in de zorg die dergelijke muziekcoaches aanstelt. Programmamanager Lotte van Opstal: “Op al onze locaties gaan straks muziekcoaches aan het werk om begeleiders te helpen muziek als een ondersteuningsinstrument in te zetten. Daarom zoeken we vijf muziekcoaches. Dit zijn mensen met veel ervaring in de werkpraktijk van de verstandelijk gehandicaptenzorg en expertise in de muziek.”

“Muziek kan allerlei functies vervullen”, zegt Van Opstal: “Van beter contact maken met anderen tot aan het laten groeien van iemands zelfvertrouwen. We hebben daarvoor een methode ontwikkeld: ‘Muziek werkt zo!’ De muziekcoaches halen iedereen uit hun comfortzone met leuke, originele en mooie initiatieven, zowel voor bewoners als collega’s.”