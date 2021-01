Philips groeit in coronajaar dankzij sterk slotkwartaal

Medisch technologiebedrijf Philips is vorig jaar gegroeid, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst vooruitgingen. Waar Philips in het begin van het jaar nog veel last had van de coronacrisis, waardoor ziekenhuizen geplande investeringen uitstelden, trok dat later in 2020 bij.

Bovendien liep het orderboek daardoor nog sneller vol. Zo sloot Philips in het slotkwartaal van vorig jaar 25 langetermijncontracten met ziekenhuizen van over de hele wereld, meer dan topman Frans van Houten zich uit enig ander kwartaal kon herinneren. Mede daardoor ziet Philips het huidige jaar met vertrouwen tegemoet. Van Houten ziet dan ook geen terughoudendheid meer bij ziekenhuizen om te investeren. “Wel zien we wat uitstel bij de installaties”, waarschuwt de topman.

Connected Care groeit

In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst, onder meer door kostenbesparingen. Ook zal de omzet van de afdeling Diagnose en Behandeling blijven groeien. Ook Persoonlijke Gezondheidszorg zal de opgaande lijn voortzetten. De tak Connected Care groeide afgelopen jaar mede dankzij de enorme vraag naar beademingsapparatuur met ruim een vijfde. Aan de vraag naar medische ventilatoren is nu grotendeels voldaan en dus is de enorme groei moeilijk te overtreffen. Philips denkt dan ook dat daar dit jaar een kleine omzetdaling te verwachten valt. De stevige uitbreiding van de productiecapaciteit voor beademingsapparatuur kan daarom weer worden teruggedraaid in de loop van dit jaar, denkt Van Houten.

Daarnaast blijft de situatie rond het coronavirus in grote delen van de wereld voor onzekerheid zorgen. Ziekenhuizen stellen in veel landen opnieuw niet-essentiële operaties uit en dat merkt Philips. Toch is de situatie niet vergelijkbaar met april vorig jaar toen ongeveer 70 procent van alle niet-spoedeisende operaties werd uitgesteld. Momenteel is dat volgens het bedrijf tussen de 20 en 30 procent. Bovendien schiet die vraag weer omhoog zodra een land niet meer in een ‘rode situatie’ zit voor wat betreft het coronavirus. “Veel van die operaties zijn absoluut noodzakelijk, maar kunnen wel enig uitstel lijden. Als ziekenhuizen weer wat ademruimte krijgen, gaan ze zo snel mogelijk die operaties alsnog uitvoeren.”

De omzet van Philips steeg op vergelijkbare basis, waarbij de effecten van overnames en het afstoten van onderdelen niet zijn meegenomen, met 3 procent tot 19,5 miljard euro. De winst kwam uit op 1,2 miljard euro, een toename van 13 miljoen euro ten opzichte van 2019. (ANP/BLOOMBERG)