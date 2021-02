Philips mag weer branchegenoot overnemen

Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft de Amerikaanse branchegenoot BioTelemetry binnen. Voldoende aandeelhouders van het bedrijf, dat apparaten maakt en diensten levert waarmee de gezondheid van hartpatiënten op afstand kan worden gevolgd, gingen in op het overnamebod van Philips. Later dinsdag wordt de overname officieel afgerond.

Philips betaalt 2,8 miljard dollar voor BioTelemetry, omgerekend zo’n 2,3 miljard euro. Meer dan 83 procent van de aandelen werden aangeboden voor het verstrijken van de deadline en dat was voldoende om het bod te laten slagen.

Philips had zijn bod op BioTelemetry half december gedaan en is zelf al een leidende speler als het gaat om het monitoren van patiënten in ziekenhuizen zelf. Met de overname denkt de Nederlandse onderneming ook snel groter te kunnen worden met het in de gaten houden van patiënten die thuis zitten. “De overname van BioTelemetry past perfect in onze strategie”, benadrukte Philips-topman Frans van Houten eind vorig jaar. (ANP)