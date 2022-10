Philips schrapt wereldwijd 4000 banen, 400 banen weg in Nederland

De resultaten van Philips staan onder druk door onder meer leveringsproblemen, de inflatie, de strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne. Ook kampt het bedrijf met een kostbare terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Daardoor daalde de omzet in het derde kwartaal met 5 procent tot 4,3 miljard euro. De operationele winst liep terug tot 209 miljoen euro, vergeleken met 512 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Kosten

Philips wil met de banenreductie de organisatie stroomlijnen en de bedrijfskosten verlagen. De reorganisatie kost naar verwachting 300 miljoen euro, maar levert wel een jaarlijkse kostenbesparing op van ongeveer hetzelfde bedrag. Philips heeft wereldwijd 79.000 mensen in dienst.

Waarschuwing

Het medisch-technologiebedrijf waarschuwde onlangs al dat de omzet 5 procent lager ligt dan een jaar eerder als gevolg van de tegenvallers. Zo zijn onderdelentekorten groter dan eerder verwacht. Ook zei het bedrijf dat de operationele winst een stuk lager zal uitvallen dan een jaar geleden. Analisten denken dat de door Philips benoemde problemen ook in het vierde kwartaal nog zullen spelen, en mogelijk zelfs volgend jaar.

Philips kondigde eerder al een afwaardering van 1,3 miljard euro aan op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen. (ANP)