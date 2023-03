Philips voorziet dit jaar eerste schikking in apneu-affaire

Philips verwacht “op korte termijn” een akkoord te sluiten met patiënten die economische schade hebben geleden door de apneu-affaire. Dat heeft topman Roy Jakobs gezegd in een interview met Het Financieele Dagblad . “Ik denk dat we in ieder geval dit jaar al naar een schikking kunnen over het vergoeden van economische schade”, gaf hij aan in de krant.

Dan gaat het om een schikking van een deel van de claims waarmee Philips in de Verenigde Staten te maken heeft. De problemen met de slaapapneu-apparaten draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke schade voor de gezondheid als gevolg.

Vervangen

In totaal moest Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen vanwege het defect. Daarvoor moest het bedrijf al veel geld apart zetten. Economische schade voor patiënten betreft dan de waardevermindering van de apparaten door dit alles.

Maar er dreigen nog veel meer schadeclaims. Dan gaat het bijvoorbeeld om de schade van beleggers die de beurskoers van Philips flink hebben zien kelderen. Bekend is dat Philips ook al enige tijd in gesprek is met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA en de Amerikaanse justitie buigt zich eveneens over de kwestie. Er zijn ook honderden overlijdens gemeld die mogelijk te maken hebben gehad met de ondeugdelijke apparaten.

Akkoord

Volgens Jakobs zou er mogelijk dit jaar ook een akkoord gesloten kunnen worden met mensen die naar eigen zeggen ziek zijn geworden door de apparaten. “Dat proces is ingewikkelder en bevindt zich nog in een eerdere fase. Waarschijnlijk kunnen we daar pas volgend jaar duidelijkheid over scheppen, maar misschien eind dit jaar”, zegt hij daarover tegen het FD.

Dat een mogelijke compensatie voor medische schade langer op zich laat wachten komt ook doordat Philips denkt dat zijn apparaten geen schadelijke effecten hebben gehad. “We denken te kunnen aantonen dat onze apparatuur uiteindelijk geen schadelijke effecten heeft gehad. Daar zullen natuurlijk andere claims tegenover staan en dat levert dan discussie op.”

Philips zegt al langer die meldingen te onderzoeken, maar nog geen overtuigend bewijs te hebben gevonden dat die sterfgevallen in verband brengt met de technische problemen. Onder leiding van Jakobs probeert Philips zich weer op de toekomst te richten. Jakobs heeft in oktober en begin dit jaar ontslagrondes en een reorganisatie aangekondigd, waardoor in totaal 10.000 banen verdwijnen de komende jaren. (ANP)