Piet Batenburg: ‘Uitblijven financiële coronaregeling betekent failliet stelsel’

Als zorgverzekeraars en ziekenhuizen er niet in slagen om vóór 1 juli een passende corona-compensatieregeling overeen te komen, dan kan het huidige zorgstelsel failliet worden verklaard. Dat betoogt bestuursvoorzitter Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in de nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg .

“De aanpak van de corona is een massa-inspanning geweest van de ziekenhuizen. Ze hebben alles uit handen laten vallen en de toezegging gekregen: maak je geen zorgen, het geld komt voor elkaar”, zegt Batenburg in Voorzorg – de gezamenlijke podcast van Skipr en Zorgvisie.

“Nu is er toch een patsituatie met de verzekeraars ontstaan. Je kunt je toch niet voorstellen dat we er niet uitkomen, dat kun je níet uitleggen. Natuurlijk; het is complex en ziekenhuizen moeten er niet beter van worden, maar we komen toch weer in het oude denken van wantrouwen. De oplossing zou er eerst voor 1 juni zijn, dat wordt nu 1 juli. Stel dat het niet opgelost wordt en het blijft hangen, terwijl er een nieuwe piek komt, dan moet je er toch niet aan denken dat de ziekenhuizen in een financiële spagaat zitten.”

Moeizaam

In antwoord op de coronacrisis is de overheid andere sectoren, zoals de luchtvaart en de sierteelt, met miljarden euro’s steun bijgesprongen. Zou dat –gelet op de moeizame gesprekken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars- ook niet inde ziekenhuiszorg moeten gebeuren? “In het huidige systeem is de overheid geen speler, in het systeem gaat het tussen ziekenhuis en verzekeraar”, legt Batenburg uit. “Als het niet voor 1 juli is opgelost en een dergelijke interventie is nodig, dan is dat het faillissement van dit systeem.”

Grens bereikt

Volgens menigeen heeft de coronacrisis sowieso al laten zien dat de achterliggende principes van het huidige stelsel, zoals concurrentie en competitie, achterhaald zijn. “Marktprikkels hebben er voor gezorgd dat er meer aandacht is gekomen voor kwaliteit, transparantie en het meten van uitkomsten, maar we naderen nu echt het punt dat je moet zeggen dat dit zijn grenzen heeft bereikt als je met elkaar de uitdagingen op het gebied van kwaliteit wilt aangaan. Ik vind het logisch dat je dit in de regio oplost en niet landelijk, want hoe meer partijen, hoe minder het wordt.”

Teamwerk

De regionale samenwerking is wat Batenburg betreft gedurende de coronacrisis vlekkeloos verlopen. De sleutel tot dit succes is volgens hem gelijkwaardigheid. “De regionale samenwerkring is bij ons heel goed gegaan en die gaat nog steeds goed, mede dankzij ROAZ-voorzitter Bart Berden. Maar wat voor ons ook goed heeft gewerkt is dat we geen academisch ziekenhuis in de regio hebben. In Brabant moeten we het met elkaar rooien en houden we elkaars hand vast. Daar zit teamwerk in. Een academisch ziekenhuis heeft in de regio een erkend leiderschap en daardoor worden de lijnen toch op een andere manier uitgezet.”

Voldoende personeel

Op de vraag wat de ziekenhuizen anders kunnen doen bij een tweede coronagolf, hoeft Batenburg niet lang na te denken. “We moeten proberen de reguliere zorg meer te laten doorlopen. Ik denk dat dit kan, omdat een tweede piek minder stijl zal zijn doordat we meer en sneller testen. Maar het onderliggende probleem is dat er in Nederland een tekort is aan gespecialiseerde verpleegkundigen, dus waar haal je voldoende personeel vandaan om zowel de ic-capaciteit op te schalen als reguliere zorg te blijven leveren?”

Abonneer u op Voorzorg via uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts.

Het zou ook fijn zijn als u een beoordeling achterlaat.