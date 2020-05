Pieter Hermsen nieuwe bestuurder bij Vivent

Pieter Hermsen is vanaf 1 oktober de nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch. Hij volgt Peter Hoppener op, die als interim bestuurder ruim een jaar verbonden is geweest aan de zorginstelling. De bestuurswissel vindt plaats in oktober om de continuïteit tijdens de coronacrisis te waarborgen.

Ervaring

Hermsen (1960) heeft ruime bestuurlijke ervaring in de langdurige zorg, zowel in de vvt-sector als in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is nu bestuurder van de stichting Severinus in Veldhoven. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van een vvt-organisatie in de Westelijke Mijnstreek en docent Strategisch HRM bij opleidingsinstituut ICM.

Hermsen: “Ik kijk ernaar uit om samen met zoveel betrokken en deskundige collega’s te werken aan de beste zorg en aan een gezonde organisatie.”

Vivent verleent thuiszorg en heeft woonzorgcentra in Den Bosch en omgeving. Er werken ruim 1500 medewerkers en bijna 800 vrijwilligers.