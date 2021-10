Pil tegen covid-19 beperkt kans op overlijden

Interessant voor u

Nieuws Korrie Louwes: ‘Zelfs de meest basale dingen zijn niet geregeld in de jeugdbescherming’ De rol van de inspectie veranderde tijdens de coronacrisis. Aanspreekpunt corona binnen het IGJ, Korrie Louwes, vertelde hierover in de podcast Voorzorg, aan de vooravond van haar vertrek als hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg. Ook was ze in haar periode erg kritisch op de jeugdzorg. Lees verder

Nieuws Reinier Haga Groep vervangt directeur LangeLand Ziekenhuis Pier Eringa (60) is per 1 oktober benoemd tot interim-directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis. Hij wordt daarmee tevens lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG), die midden in een moeizame terugdraaiing van de fusie zit. Lees verder

Nieuws Ten minste vier ziekenhuizen in het rood in 2020 Ten minste vier ziekenhuizen hebben rode cijfers moeten boeken over coronajaar 2020, ondanks de belofte dat geen enkel ziekenhuis verlies zou lijden door de coronacrisis. Nog eens drie ziekenhuizen is het niet gelukt om de jaarrekening voor 1 oktober in te dienen. Mogelijk moeten zij ook een verlies rapporteren. Lees verder

Nieuws Tweede reparatie van de Wvggz door Eerste Kamer Het reparatiewetsvoorstel van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is aangenomen door de Eerste Kamer. Het is de tweede keer dat deze wet is gerepareerd. Een wetsevaluatie is ondertussen in volle gang. Lees verder