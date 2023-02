Pilot Krachtig wachten verzacht wachttijd in de ggz

PsyQ startte in september 2022 de pilot Krachtig wachten. Dat deed de ggz-aanbieder in samenwerking met bedenker Prisma Psychologie, die op zijn beurt geïnspireerd raakte door het Drontense concept de Wachtverzachter.

Zelf beginnen

Tijdens de pilot werden cliënten direct na aanmelding uitgenodigd voor een gesprek. Sinds september zijn met ruim vijftig mensen bijna zeventig van deze ‘krachtgesprekken’ gevoerd. Daarin bekeek PsyQ met cliënten wat zij zelf al tijdens de wachttijd konden doen om met hun herstel aan de slag te gaan. Ook werd hulp aangeboden bij het zoeken naar bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of een sportclub, het op orde brengen van financiële zaken en het uitbreiden van het sociale netwerk. “Door de nauwe samenwerking in de regio konden we dit ook snel aanbieden”, aldus PsyQ.

De eerste resultaten zijn positief. “De cliënten waren enthousiast en gaven terug dat ze zich gehoord, gezien én gesteund voelden.” Daarnaast werd de wachttijd nu als een nuttige tijd gezien, omdat ze direct na het gesprek al aan de slag gingen met bijvoorbeeld een hobby, nieuwe sociale contacten of met hun financiële problemen. “Nog een groot voordeel van Krachtig wachten vonden de cliënten de vliegende start die ze kregen, nog voor de behandeling begon.” Zo hadden ze al nagedacht over waaraan ze wilden werken en bleken sommigen zelfs in bijvoorbeeld het sociale domein beter af te zijn dan in de ggz.

Wachttijd verzachten

Naast Krachtig wachten werkt PsyQ samen met Kompassie om de wachttijd in de regio Haaglanden te verzachten. Zo kunnen cliënten bij Kompassie naar binnen lopen zonder afspraak, een kop koffie drinken, lotgenoten spreken, maar ook hulp krijgen op diverse leefgebieden. Daarnaast werkt PsyQ met de Start App, waarin cliënten na aanmelding hun eerste gesprek kunnen voorbereiden en advies krijgen om al aan de slag te gaan.