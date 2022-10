Pilot spraakgestuurde rapportage bij Patyna Thuiszorg  

Drie thuiszorgteams van de Friese zorgorganisatie Patyna zijn een onderzoek gestart naar spraakgestuurde rapportage in het elektronisch cliëntendossier (ECD). De pilot blijkt zo succesvol dat Patyna het ook wil invoeren binnen de andere teams van de thuiszorg.

Dat schrijft de leverancier van het systeem, Attendi, op haar website. Door tijdsdruk in de thuiszorg wordt vaak laat gerapporteerd, bijvoorbeeld aan het eind van de dag of dienst. Daardoor zijn niet alle rapportages volledig en is het lastig de cliënt erbij te betrekken. Het spraakgestuurd rapporteren zou de zorgprofessional niet alleen minder tijd kosten, maar zou ook de administratieve lasten verlagen.

Tijdsbesparing

Na een nulmeting is tijdens de pilot onderzoek gedaan naar de kwaliteit en volledigheid van rapportages, de cliëntbetrokkenheid bij rapportages, de tijdswinst en businesscase van de oplossing en de kwaliteit van de spraak-naar-tekst. Bij elke dienst kan er 7,5 minuten door verzorgenden IG en 16 minuten door verpleegkundigen bespaard worden door gebruik te maken van spraakgestuurd rapporteren. Omgerekend naar een jaar is dit een tijdsbesparing van 43 uur voor een verzorgende IG en 93 uur voor verpleegkundigen. De nauwkeurigheid van het spraak-naar-tekstmodel is door training van kunstmatige intelligentie inmiddels zo’n 93 procent.

Cliënten reageren positief op deze manier van rapporteren door zorgverleners. Er is meer tijd voor de cliënt, ze kunnen horen wat er gezegd wordt en eventueel corrigeren of aanvullen.