Pilot Transfertafel succesvol in wegwerken wachtlijsten ggz

Het pilotproject Transfertafel in de regio Apeldoorn en Zutphen, om wachtlijsten in de ggz terug te dringen, wordt opgeschaald. In een jaar tijd werden 600 transfers gerealiseerd. Van de aanmeldingen bij GGNet in Apeldoorn kon 40 tot 50 procent ergens anders sneller, beter passend en goedkoper worden geholpen.

Dat meldt GGNet op 19 oktober. Gemiddeld genomen worden op jaarbasis bij GGNet Ambulant in Apeldoorn bijna 1600 mensen aangemeld. Van de 600 transfers in de proef werd 44 procent van de specialistische ggz doorverwezen naar andere sggz-partijen met kortere wachttijden, 15 procent kon worden doorverwezen naar de basis-ggz en 10 procent kon direct in het sociaal domein terecht.

Bekostiging

GGNet is tevreden met de pilot, ook omdat het de druk bij de organisatie wegnam waardoor het zich kon richten op die cliënten die ze de juiste zorg kunnen bieden. Er is intensief overleg met de ‘transferpartners’, maar dat levert ook kennisuitwisseling op, gedeelde verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor andere samenwerking. Ook de huisartsen spreken over een effectieve methode, die vraagt om verdere ontwikkeling en verankering in de regio. De zorgpartijen zijn het erover eens dat dit vraagt om een beter bekostigingssysteem.

De proef met de transfertafel maakt onderdeel uit van het regionale project Weg van de Wachtlijst. Daarin werken 25 organisaties samen: Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG), HSK Groep, Humanitas DMH, Emendaire, IrisZorg, Ixta Noa, Korak, Leger des Heils, Molemann Mental Health, Psyzorggroep Overgelder, Riwis Zorg en Welzijn, Tactus verslavingszorg, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Perspectief Zutphen, Stimenz, PsyQ en Proscoop en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.