Plan van aanpak voor concentratie en spreiding vaatchirurgie

De concentratie en spreiding van vaatchirurgische zorg is een van de speerpunten uit het IZA.

Kwartiermaker

Peter Go, oud-chirurg en voormalig zorgbestuurder, is aangesteld als kwartiermaker om het plan van aanpak te maken. Hij wilt zich vooral gaan focussen op het versterken van netwerkzorg: “Als we faciliteren dat we goed kunnen samenwerken, dan volgt de spreiding en concentratie vanzelf.” aldus Go. Hij is ook van plan om de werkvloer aan het woord te laten: “Ik wil horen wat er leeft. Bij de zorgprofessional en bij de patiënt.”

Go was de afgelopen jaren onder andere voorzitter medische staf, bestuurslid bij Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen en Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) en lid van meerdere commissies bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Nauwe samenwerking

Het plan van aanpak wordt in nauwe samenwerking met betrokken partijen gemaakt. Het Zorginstituut betrekt in ieder geval de volgende partijen:

Patiëntfederatie Nederland (PFN), Harteraad, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).