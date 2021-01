Plan voor nieuw onderzoekscentrum voor rampen en pandemieën

Het is een idee van viroloog Marion Koopmans en werd gelanceerd in het programma Jinek. Koopmans maakt deel uit van het internationale team dat in China de herkomst onderzoekt van het coronavirus. Zij liet via een live-verbinding weten dat er internationaal rekening gehouden moet worden met nieuwe pandemieën. “Dat is zeker iets waar we voor de toekomst serieus mee aan de slag moeten”, zegt Koopmans. De komst van het onderzoekscentrum kan daarbij helpen.

Internationale uitstraling

Volgens burgemeester Aboutaleb zal bij de toekomstige regering een concreet plan ingediend worden. Het centrum moet er over drie jaar zijn, verwacht hij. Het moet wat hem betreft “een internationale uitstraling” krijgen met gerenommeerde wetenschappers. (ANP)