Plan voor toegankelijkere abortus kan klinieken de kop kosten

Het plan om de abortuspil beschikbaar te maken via de huisarts is een initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD in de Tweede Kamer. Het beoogt abortushulp toegankelijker te maken, maar heeft mogelijk het tegenovergestelde effect. Als klinieken verdwijnen, moeten vrouwen verder reizen als ze kiezen voor een instrumentele behandeling in plaats van de abortuspil. Dat geldt ook als ze een abortus ondergaan later in de zwangerschap, of wanneer ze de voorkeur geven aan de anonimiteit van de kliniek boven de eigen huisarts. (ANP)