Plan ziekenhuizen en msb’s om omzetprikkels in zorg te verlagen

Vijftien msb-directeuren en ziekenhuisbestuurders stellen voor om de transformatie naar passende zorg en innovatie te versnellen door de productieprikkels in het zorgstelsel te verminderen. “Dat kan onder meer door langere termijncontracten en populatiebekostiging”, schrijven ze in een voorstel: “Om snel tot echt passende zorg te komen, moet het wat ons betreft anders.”

Andere manieren om de productieprikkels uit het zorgstelsel te halen, zijn transformatiebudgetten en shared-savingscontracten, aldus de initiatiefnemers. Ondertekenaars van het initiatief zijn de bestuurders van Meander MC, Rijnstate, MC Leeuwarden, Amstelland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tjongerschans en Wilhelmina Ziekenhuis en de directies van de medisch-specialistische bedrijven van Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Rijnstate, Amstelland Ziekenhuis, Flevoziekenhuis en Spaarne Gasthuis.

Ook enkele bedrijven steunen het voorstel, zoals BDO Accountants & Adviseurs, Rabobank, Logex Healthcare Analytics en consultancybureau Vintura. De initiatiefnemers reageren op het plan van het nieuwe kabinet-Rutte om de msb’s aan te pakken. Volgens het coalitieakkoord, dat in januari verscheen, zouden ze die perverse productieprikkels instandhouden. Daarom bereidt het kabinet wetgeving voor die alle medisch specialisten verplicht om in loondienst te werken.

Transparantie

De initiatiefnemers nodigen iedereen in de zorg uit “zo snel mogelijk” om de tafel te zitten om alle zorgdata en best practices te “ontsluiten, transparant en vergelijkbaar te maken om ze daadwerkelijk te gaan gebruiken”. Daarbij zullen wel “onnodige barrières vanuit verstikkende privacywetgeving doorbroken moeten worden”.

Het voorstel is ook een antwoord op de trage transformatie naar ‘passende zorg’. Oorzaak daarvan is volgens de initiatiefnemers dat innovatie en efficiency financieel niet wordt beloond of zelfs wordt bestraft. Dat komt door weeffouten in het zorgsysteem. “We willen van passende zorg de norm maken”, vinden ze. “Daar zijn geen grote woorden uit Den Haag voor nodig.”

Innovatie moet lonen

De initiatiefgroep wil dat innovatie gaat lonen. “Als we in staat zijn binnen de hele zorgketen en het sociale domein een op data gebaseerde, positieve en veilige leer- en verbetercultuur te creëren, kunnen we nog sneller stappen maken. Echter, niemand gaat innoveren als het alleen maar geld kost of als het uiteindelijk betekent dat de continuïteit van de zorgorganisatie in gevaar komt.”

“Lange-termijncontracten tussen verzekeraars en aanbieders, transformatiebudgetten, populatiebekostiging en shared-savingscontracten moeten de komende jaren de standaard worden en eenvoudig inzetbaar zijn. We willen geen ellenlange en complexe onderhandelingen”, zo luidt het aanbod aan Den Haag. De initiatiefnemers hopen dat meer msb’s en zorgbestuurders zich aansluiten bij hun ideeën.